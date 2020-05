So behalten wir während Corona unsere Manieren

Einander zur Begrüssung höflich die Hand geben, im vollen Supermarkt fragen, ob man sich kurz vorbeidrücken darf und das Erscheinen zum Event provisorisch schon mal bestätigen: So ähnlich sah unser Leben noch bis vor ein paar Monaten aus. Dann kam Corona, und vieles wurde auf den Kopf gestellt. Vor allem die Dinge, die vorher als Höflichkeiten galten und ganz selbstverständlich waren. Was jetzt herrscht, ist neben der Angst vor allem Unsicherheit. Eine schlechte Kombination. Wie verhalten wir uns angemessen? Was tun, wenn uns unwohl bei etwas ist, wir aber nicht unhöflich sein wollen? Wir haben nachgefragt – bei Experten. Nicole Veser Leschzyk und Christian Leschzyk leiten die Imageagentur «Stilgerecht» und sind Business Knigge Trainer. Sie wissen genau, was sich gehört.