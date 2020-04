Ein Blick in unser Heft zeigt: In Branchen, die in der Krise besonders gefordert waren, arbeiten überdurchschnittlich viele Frauen.

Die Frauen sind für mich die Heldinnen der Corona-Krise: in der Pflege, im Detailhandel, in den Laboren, bei der Kinderbetreuung, in den Schulen. Sie überzeugen mit Wissen, Menschlichkeit, Führungsstärke und Durchhaltewillen.