Das ist die Gewinnerin der #MetGalaChallenge

Alufolie, Recycling-Säcke und Altpapier

In ihrem Wohnzimmer beweist sie seit Mitte April, dass es für einen umwerfenden Look nicht mehr braucht als ein bisschen … Abfall. Nadel, Faden und edler Stoff? Überflüssig. Aus einem Müllsack designte sie Kendall Jenners Schiaparelli-Kleid, aus Zeitungspapier Rihannas Papst-Outfit und aus Federn und Folie den Look, mit dem Céline Dion 2019 alle Blicke auf sich zog. Das Endprodukt (inklusive Hair und Make-up) kommt dem Original jeweils verblüffend nah – und Sanja denkt nicht ans Aufhören. Einen Tag nachdem die Gala offiziell hätte stattfinden sollen, rief sie dazu auf, daheim Outfits zu entwerfen, die das diesjährige Thema «About Time – Fashion and Duration» widerspiegeln. Eine Woche gibt sie sich und ihren Mitstreitern Zeit. Wir sind dementsprechend gespannt, was noch kommt.