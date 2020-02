9 Dinge, die an den Oscars zu reden gaben

Pitt sorgte mit seinem Seitenhieb gegen Trump für einen Aufreger. Zu reden gab auf Twitter aber auch seine Frisur! «Wenn wir schon nicht die Regenwälder retten können, könnten wir uns wenigstens darauf einigen, Brad Pitts Haar zu retten?», frotzelte ein User auf Twitter. Ein anderer spottet: «Ich will einfach eine Schere holen und einige Zentimeter von Brad Pitts Haar abschneiden.» Auch US-Talkerin Ellen DeGeneres, 62, mischte sich in die haarige Diskussion ein: «Ich freue mich so sehr mit meinem Freund Brad Pitt. Was für ein unglaublicher Gewinn. Und was für eine unglaubliche Frisur», twitterte sie.