«And the Oscar goes to ...» hiess es in der Nacht auf Montag total vier Mal für den südkoreanischen Film «Parasite». Der Thriller, der davon handelt, wie eine arme Familie eine reiche Familie ohne moralische Skrupel ausnimmt, holte die Trophäen als «Bester Film», «Bester fremdsprachiger Film», «Beste Regie» und «Bestes Original-Drehbuch». Historisch: Der Streifen holt als erster nicht englischsprachiger Film den Award als bester Film ab!