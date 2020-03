Hey Met Gala, bis auf bald!

Am letzten Freitag liessen die Veranstalter noch verlauten, dass die Met Gala – der grösste Fashion Event des Jahres – auch 2020 stattfinden wird. Einzige bis dahin bekannte Einschränkung: Der erste Montag im Mai würde es wohl diesmal nicht werden. Dass alle drei Locations des Museums für Besucher längst gesperrt und Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern in New York schon verboten waren? Pfff, hier geht es um Fashion (google it), da gelten andere Regeln. So schien es zumindest, als bekannt wurde, dass man am 3. April über den neuen Termin der Met Gala 2020 informieren würde. Auch wenn wir uns natürlich schon auf die Interpretationen der Stars zum Thema «About Time» gefreut hatten: So einen grossen Event entgegen aller Empfehlungen und Regelungen auf Teufel komm raus durchführen zu wollen, ist in Zeiten des Coronavirus einfach nur unverantwortlich.