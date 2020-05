Die Virenkillerin mit Gummi-Handschuhen

Wir reinigen zwar laufend die Grossraumbüros unserer Kunden, aber an Samstagen machen wir regelrechte Grosseinsätze. Zu viert desinfizieren wir bis zu 800 Arbeitsplätze am Tag. Angefangen in einer Ecke des Büros und dann von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz. Wir desinfizieren Türklinken, Griffe, Tastaturen, Computermäuse, Bildschirme, Tischplatten, Liftknöpfe, Treppengeländer – jeder Arbeitsplatz muss sicher sein für den Nächsten, der daran arbeitet. Die Koordination dieser Einsätze ist mindestens so herausfordernd wie die Desinfektion selbst. Ich bin deshalb richtig froh, dass ich tolle Kolleginnen und Kollegen um mich habe. Und es ist besonders schön, dass auch die Chefs Anerkennung zeigen. Sie besuchen uns bei der Arbeit und bringen Znüni vorbei.