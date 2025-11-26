Wie kann man Stirnfalten vorbeugen?

Bereits ab dem 25. Lebensjahr nimmt die Kollagenproduktion unserer Haut immer mehr ab. Die Folge sind dann erste kleine Fältchen und Linien. Wie sich die Rillen bilden, hängt von verschiedenen Dingen ab. Bei unseren Stirnfältchen aber ist vor allem die Mimik einer Person entscheidend. Wer also öfters ins Grübeln kommt und dabei die Stirn runzelt, neigt eher dazu, Stirnfalten zu bekommen. Hinzu kommt, dass die straff über den Stirnknochen gespannte Haut vergleichsweise über wenig Unterhautfettgewebe verfügt. Das führt dazu, dass sich Trockenheit, Kollagenverlust, unsere Lebensweise oder UV-Strahlung schneller abzeichnen als an anderen Stellen. Den natürlichen Alterungsprozess der Haut lässt sich leider nicht verhindern. Mit ein paar Tricks könnt ihr aber euren Stirnfalten entgegenwirken. Wie das geht? Einfach weiterlesen!