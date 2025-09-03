5 Tricks, wie wir endlich mehr Wasser trinken

Eigentlich ganz schön verrückt: Wir bestehen zu etwa 65 Prozent aus Wasser. Und diese beachtliche Zahl hat logischerweise einen immensen Einfluss auf diverse Vorgänge im Körper: Vom Transport wichtiger Mineralien bis hin zum Ausgleich des Säure-Basen-Haushalts sorgt Wasser dafür, dass in unserem Inneren alles richtig funktioniert. Deshalb gleich mal eine Erinnerung an dieser Stelle: Holt euch ein Glas Wasser – wenn ihr nicht ohnehin schon eines neben euch stehen habt. Das ist nämlich einer von fünf Tricks, um endlich mehr zu trinken: