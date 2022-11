Die Nadel im Heuhaufen finden – ungefähr so fühlt sich Vintage-Shopping an. Gute Gründe gibt es für die Mode aus zweiter Hand trotzdem einige. So ist sie in Zeiten von Fast Fashion nicht nur eine extrem nachhaltige Alternative, man entkommt gleichzeitig auch dem modischen Einheitsbrei der Textil-Riesen. Wird man im Secondhand-Store fündig, kann man sich sicher sein, ein Unikat in den Händen zu halten – mitnehmen lässt sich das in der Regel für einen unschlagbaren Preis.