Ein echter Renner

Diese Übergangsjacke rast im Herbst allen davon

Vergisst die «Sons of Anarchy» – in diesem Herbst gründet das Who is Who der Insta-Bubble einen neuen Motorradclub. Wer Mitglied dieses coolen Vereins sein möchte, braucht vor allem eins: eine rasante Lederjacke.