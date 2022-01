Ein Kleidungsstück mit Geschichte

Toughes Leder für ein noch tougheres Kleidungsstück, das seit Jahrzehnten mit seinem Image zu kämpfen hat? Yes, please! Schliesslich sind nicht alle, die eine Bomberjacke tragen, automatisch rechtsradikal oder wollen eine Bank überfallen. Die Jacken waren und sind in verschiedenen Subkulturen beliebt, darüber hinaus jedoch inzwischen etablierter Bestandteil der Mainstream-Mode. Kein Wunder! Schliesslich passt das Kleidungsstück sowohl zu femininen Kleider als auch simplen Jeans und vereint Funktionalität mit Komfort und Edginess.