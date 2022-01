In den Läden unserer Nachbarländer gibts Zimtschnecken und Kaffee. Fies, denn in den Genuss eines handfesten Arket-Stores sind wir in der Schweiz noch nicht gekommen. Darum vergnügen wir uns so lange erst mal im Online-Shop. Das Label verzaubert mit urbanen, aber schlichten Klamotten, Accessoires und Schuhen, die lange genutzt werden können und den virtuellen Warenkorb rasant explodieren lassen.

