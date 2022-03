Mit diesen Mänteln sind wir ready für den Frühling

Alles Karo?

Bei einem schlichten Outfit eilt er zur Hilfe und peppt den ganzen Look auf: der karierte Mantel. In diversen Farben, aber dem immer gleichen Muster ist er das Highlight des Outfits. Die Königsdisziplin: Spiel und Spass mit Farben. Der karierte Übergangsmantel bietet uns eine ganze Palette an Farben, mit denen wir uns austoben können. Egal ob wir die Töne des Mantels wieder in den Accessoires oder den Schuhen aufnehmen – hier heisst es: Combination is key!