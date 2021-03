Die typische Lederjacke gibt es nicht mehr

Die heisse Stepmom, Pardon Steppjacke

Sich morgens einfach die Decke über den Kopf ziehen – nicht raus in die Pandemie, einfach mal liegenbleiben können. It's a mood. Und weil Mode ja stets die allgemeine Stimmung widerspiegelt, trägt man jetzt Bettdecke. Auf der Matratze wie auf der Strasse. So ein lauschig wattiertes Stück Stoff ist perfekt für die Übergangszeit. Es schafft es einerseits, die Sehnsucht nach der Kiste zu stillen, indem man sie quasi am Leib trägt, und meistert andererseits die ungewohnt warmen Temperaturen. Die Luft zwischen den Steppnähten nämlich wirkt wie ein Polster gegen Kälte und bleibt dabei trotzdem federleicht. Richtig cool ist das Ganze in Lederoptik.