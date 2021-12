Mitten in meiner Pre-Teenie-Zeit, mit circa 12 Jahren, war ich so verrückt nach der japanischen Comicfigur Hello Kitty, dass mein Papa mit mir an einem einzigen Tag in drei verschiedene Städte fahren musste, um eine Tasche mit ihrem Kopf drauf zu finden. Natürlich brach er in schallendes Gelächter aus, als ich das Objekt meiner Begierde endlich in meinen Händen halten sollte. Zugegeben, der Gedanke daran, eine rosarote Katze voller Stolz auf der Strasse hin und her zu tragen, ist ja auch irgendwie ulkig. Damals, Mitte der 2000er, war ich mit meiner Obsession nach Hello Kitty allerdings ganz und gar nicht allein. Der Hype war real. Es gab nichts, was es nicht mit ihr gab. So schnell mich die pinke Welle überkam, so rasch nahm mein Interesse an dem niedlichen Wesen ein paar Jahre später wieder ab. Klar, als richtiger Teenie war man dann einfach zu cool dafür, versteht sich von selbst.