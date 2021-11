Inder Kürze liegt die Würze

Ob auf Instagram oder in der realen Welt, direkt vor unseren Augen – das kurze Teil erlebt gerade eine spektakuläre Renaissance. Der Trend rund um den Mini hat sich bereits im vergangenen Winter abgezeichnet, als das Objekt unserer Begierde auf den Laufstegen von Saint Laurent und Blumarine zu sehen war und allen anderen Beinbekleidungen frech die Show stiehl. Mag man den Mode-Designern Glauben schenken, reisst der Hype um die Kürze des Rocksaums auch noch lange nicht ab. Miu Miu lässt für die Spring/Summer-Kollektion 2022 sogar die Mikro-Version des Minis auferstehen. Korrekt. Wir sprechen von diesen Teilen, die eher an Gürtel statt Jupes erinnern und die wir eigentlich für immer in den frühen 2000ern begraben wollten. Verwunderlich ist der Trend nicht. Schliesslich hat kaum jemand nach einer langen Pandemie noch Lust auf Einschränkungen.