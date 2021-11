Wie bleiben unsere Beine im Winter ausgezogen?

Auf Fashion Weeks und roten Teppichen gibt es sie quasi nicht: Strumpfhosen. Und wenn, dann weil sie zum Look gehören. Aber nie, weil es im Grunde zu kalt für nackte Beine ist. Schliesslich bestritt auch Carrie Bradshaw in «Sex and the City» das Weihnachtsshopping in New York in Pelzmantel und offenen (!) Pumps. Leise rieselt der Schnee und schmerzhaft pieselt das Reh. Das modische. Das mit den offenen Schuhen ohne Socken bei frostigen Temperaturen – das geben wir zu – das funktioniert, wie so oft, nur im Film. Aber nackte Beine: damit kommt man irgendwie durch, ohne sich eine mittelschwere Erkältung einzufangen. Und zwar so: