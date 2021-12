Mit Absätzen hoch hinaus

Die wunderschönen Pumps mit den horrenden Absätzen haben mich so begeistert, dass ich in einen regelrechten Kaufrausch verfiel. Getragen habe ich all die Mörder-Heels jeweils aber nur beim Anprobieren in der Schuhboutique und zu Hause vor dem Garderobenspiegel bis zur Haustür. Noch bevor sie ins Schloss fiel, war mir klar, dass ich den Abend – oder einen Arbeitstag! – darin nicht überstehe, ging jedes Mal zurück und wechselte in ein bequemeres Outfit. Es tröstete mich zu wissen, dass sich SATC-Protagonistin Cynthia Nixon alias Miranda Hobbes in den Schuhen offenbar auch nur vor der Kamera locker bewegen konnte. Und in den Drehpausen sofort in Schlappen wechselten (Bild). Dafür hatten dann junge Flohmarktbesucherinnen grosse Freude an meinen High Heels – zum Schnäppchenpreis natürlich.

Isabel Notari, Redaktion al dente