Ist es euch schon aufgefallen? Überall fliegen Bändel rum. Ob am Kleid, am Top und jetzt gar auch noch an den Füssen. Zufall? Wir glauben: Nein. Die geschnürten Looks widerspiegeln unsere aktuelle Gefühlslage besser denn je: Die fest gebundenen Fäden stillen nämlich unser Verlangen nach Halt und Kontrolle – und erfüllen dank den baumelnden Enden gleichzeitig unseren Wunsch nach lockerer Freiheit und unbeschwertem Loslassen. Kein Wunder also, dass kleine aber feine Fäden gerade überall an unserer Kleidung hängen.