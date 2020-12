Etwas bleibt jedoch gleich: Pünktlich um Mitternacht wird angestossen – und dieses Jahr erst recht. Ihr denkt jetzt an Champagner? Wie langweilig! Da muss definitiv was anderes her. Denn wenn wir schon nicht mit unseren Freunden um die Häuser ziehen können, verwandeln wir kurzerhand unsere Küche in die nächste Cocktailbar und mixen uns Martinis und Co. einfach selbst. Ob fruchtig, süss oder sauer – mit diesen leckeren Drinks beginnt das neue Jahr schon mal gut. Also, hoch die Tassen – auf ein grossartiges 2021!