Vergesst Mützen, nehmt das! Aber... was ist es?

Bankräuber*innen-Looks für kalte Tage

Was wir diesen Herbst nun bekommen, ist die abgespeckte Variante der Sturmhabe. Je nach Modell ähnelt sie eher einer separaten, kuscheligen Kapuze, die auf jede Jacke und jeden Mantel gestülpt werden kann. Eine Kampfansage ist das kleine Ding vielleicht dennoch: an die Kälte. An alles, was da draussen falsch läuft. Wie das aussehen könnte, seht selbst: