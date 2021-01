5 Gründe, warum wir einen XL-Daunenmantel brauchen

I. Die lange Daune ist die urbane Version des Skianzugs

Sie sind herrlich warm gefüttert, umkuscheln unseren Hals mit überdimensionalen Krägen und reichen schon fast bis in den Schnee: Für die neuesten Puffer Coats braucht man Platz im Schrank. Sie sind voluminös, gross und lang und wirken schon fast wie der niedliche, dicke Einteiler, in dem kleine Kinder kaum einen galanten Schritt machen können und um den wir sie oft ein bisschen beneiden. Weil sie so aussehen, als könnte die klirrende Kälte ihre zarte Haut niemals erreichen. Weil so ein Skianzug zum Einkaufen oder beim Spaziergang um den Block natürlich auch lächerlich aussähe und wir Bewegungsfreiheit dann doch sehr schätzen, halten wir den XL-Daunenmantel umso mehr in Ehren. Er hält uns warm und sieht trotzdem glaubwürdig aus. Lange Mäntel haben immer eine gewisse Wirkung. Fragt mal Neo aus «Matrix».