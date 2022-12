Schichten, schichten, schichten

Doch bevor wir uns auf den sommerlichen Micro-Mini konzentrieren, möchten wir auch an kalten Tagen nicht auf das Stückchen Stoff verzichten. Statt knallbunter Muster oder flatterhaften Stoffen setzt die winterliche Version des Minis auf schwere Materialien, Tweed, Leder und die Farbe Schwarz. Das lässt sich nicht nur einfach zu bereits bestehenden Teilen aus der Garderobe kombinieren, sondern sieht auch edel aus und funktioniert zu so gut wie jedem Anlass. Beim Schnitt sind vor allem A-Linien und Falten-Modelle gefragt. Bleibt nur noch die Frage offen, wie sich der Mini tragen lässt, ohne sich dabei eine fette Erkältung einzufangen. Nun ja. Wir sagen es mal so: Mit dem Zwiebellook liegt man nie falsch. Derbe Boots, Wollsocken, Thermostrumpfhosen (wer nackte Beine bevorzugt, findet hier weitere erwärmende Tipps), grobgestrickte Pullover, Oversized-Blazer und Daunenmäntel lassen Frostbeulen keine Chance. Wir visualisieren: