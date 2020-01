Ein gutes Paar ist nur, wer sich farblich abstimmt

Was uns aber die funkelndsten Herzchen in die Augen treibt, ist ihr Partnerlook. Sie tragen nicht etwa das gleiche Paar Schuhe oder das gleiche T-Shirt – nein, sie teilen sich eine Farbe, eine #mood. In diesem Fall handelt es sich um einen Look in Salbei – die Färbung eines Krauts, das das Nervenkostüm stärkt, Stress mildert, zu Ausgeglichenheit und Entspannung verhilft und chronische Ermüdungserscheinungen behebt. Und gerade mit Letzterem kennen sich Gigi und Zayn ja bestens aus - schliesslich leiden sie nicht nur unter chronischem Trennungswahn, sondern bastelten ständig an amorösen Super-Looks, die besser koordiniert nicht hätten sein können, aber sicher auch mühevoll zu erstellen sind.