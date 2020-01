Bye England, hoi Schwiiz

Warum Meghan und Harry zu uns ziehen sollten

Wer’s jetzt nocht nicht mitbekommen hat, lebt hinterm Mond: Meghan und Harry hängen ihre Pflichten als «Front Row Royals» (Froyals?) an den Nagel und machen sich aus dem Staub. Geplant ist ein Teilzeit-Rückzug in die USA. Dürfen wir ein Veto einlegen? Kommt doch lieber zu uns in die schöne Schweiz. Besonders du wirst das nicht bereuen, Meghan – ein Plädoyer in Looks made in CH.