Der deutsche TV-Moderator Johannes B. Kerner ist am Coronavirus erkrankt. «Gestern Morgen bin ich mit sehr leichten Erkältungserscheinungen aufgewacht», schreibt er auf Instagram. Deswegen liess er umgehend einen Covid-19-Test durchführen – um jedes Risiko zu vermeiden und schnelle Klärung zu bekommen. Das Ergebnis habe ihn überrascht: «Der Test ist positiv», so der TV-Star. Ihm gehe es aber gut. «Ich habe praktisch keine Symptome. Ich befinde mich in häuslicher Quarantäne, so wie das jetzt notwendig ist.»