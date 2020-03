Wie meinst du das?

Ins Engadin kommen viele Gäste aus Norditalien. So ein Virus wartet ja nicht, bis er erstmals öffentlich mitgeteilt wird. Ich bin normalerweise nie krank. Im Januar litt ich allerdings drei Wochen an Husten und Fieber. Zu diesem Zeitpunkt beschränkte sich die Epidemie jedoch auf Asien. Ich kenne viele Leute, die im Januar und Februar eine besonders heftige Grippe hatten und so kam ich auf diesen Gedanken.