Soweit, so gut. Wir tun, was wir können. Doch Kinder lassen sich nicht so einfach drinnen festhalten oder gar isolieren. Und da «Kinder nicht die wirklichen Treiber dieser Epidemie sind», wie BAG-Abteilungsleiter Daniel Koch an der gestrigen Pressekonferenz sagte, fragen sich auch viele Eltern: Dürfen unsere Kinder trotzdem mit Freunden abmachen?