«Am meisten Zecken hat es in Gebüschen, Wiesen, an Waldrändern und im Unterholz der Wälder, bis etwa auf Kniehöhe», sagt Dr. med. Anita Niederer-Loher, Oberärztin mbF Infektiologie/ Spitalhygiene am Ostschweizer Kinderspital und Kantonsspital St. Gallen. Also genau da, wo sich kleine Kinder aufhalten. Eine Infektion mit dem FSME-Virus kann zur Frühsommer-Meningoenzephalitis, einer Gehirnhaut- und/ oder Gehirnentzündung, führen. «Viel häufiger jedoch haben die Betroffenen Fieber und fühlen sich etwas krank, die wenigsten erleiden einen Hirnhautbefall», sagt die Expertin. Und das beste: Man kann sich und seine Kinder durch eine Impfung vor diesen Viren schützen. In der Schweiz wird die Zeckenimpfung ab sechs Jahren empfohlen. «Bei Kindern, die sich viel in der Natur aufhalten, kann man sie auch schon früher machen lassen», sagt Anita Niederer. «Je jünger ein Kind, desto weniger schwer sind meistens die Folgen einer Infektion mit FSME-Viren. Bei Erwachsenen ist die Gefahr von bleibenden Schäden viel höher.»