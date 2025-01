«Ein offener Umgang mit Problemen hilft bei der Stellensuche»

Was beinhaltet ein Aufbautraining?

Bei einem Aufbautraining lernen die jungen Menschen, an einer Arbeitsstelle Präsenz aufzubauen, ohne dass ein grosser Druck auf ihnen lastet. Das Aufbautraining kann in einem Betrieb stattfinden, in dem völlig andere Arbeiten ausgeführt werden, als dies in ihrem späteren Lehrbetrieb der Fall sein wird. Aktuell habe ich beispielsweise Jugendliche in einem Brockenhaus, in einer Hunde-Kita, einer Gärtnerei und einem Altersheim. Oft arbeiten sie zu Beginn nur 20 bis 40 Prozent, teilen das Pensum aber auf mehrere Wochentage auf. So lernen sie, regelmässig rauszugehen, den ÖV zu nutzen und sich ihren Ängsten zu stellen. Mit der Zeit erhöhen wir das Arbeitspensum. Bevor sie die Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt beginnen, müssen sie fähig sein, 80 bis 100 Prozent Präsenz zu leisten.