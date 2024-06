2. Aufs Handy schauen

Wie bereits erwähnt, dürfen Kinder keine Sekunde unbeaufsichtigt im oder am Wasser sein. Dies gilt auch in der Badi. Christoph Merki sagt: «Obschon Eintritt bezahlt wird, darf die Verantwortung nicht an den Bademeister abgegeben werden.» Die Verantwortung für die Kinder würden immer die Eltern oder Aufsichtspersonen tragen. Deshalb dürfe man sich nicht ablenken lassen. Bereits ein Blick aufs Handy kann genügen und das Kind ist plötzlich nicht mehr auffindbar. Ausserdem reichen wenige Sekunden aus, dass Kinder durch einen Badeunfall ernsthafte Schäden davontragen, von denen sie sich womöglich nicht mehr erholen. So sagt Christoph Merki: «Letztes Jahr häuften sich zum Beispiel im Universitäts-Kinderspital beider Basel die Fälle, bei welchen Kinder nicht ertrunken sind, aber massive Schädigungen erlitten.» Auch Bademeisterinnen und Bademeister hätten in der vergangenen Saison immer wieder davon berichtet, dass die Aufmerksamkeit von Eltern und Begleitpersonen nachlasse. Ebenfalls wichtig: Die Aufsichtspflicht darf nicht auf ältere Geschwister übertragen werden. «Diese lebenswichtige Aufgabe muss von einem Erwachsenen wahrgenommen werden», sagt Christoph Merki.