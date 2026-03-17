«Eine frühe Pubertät ist meist kein Grund zur Sorge»

Was sind die Gründe dafür, dass sich der Pubertätsbeginn in den letzten Jahrzehnten leicht verschoben hat?

Fachpersonen gehen davon aus, dass das Übergewicht von Kindern einen grossen Einfluss hat. So ist bekannt, dass Kinder in Amerika früher in die Pubertät kommen als Kinder aus Afrika – und durchschnittlich sind amerikanische Kinder auch schwerer als afrikanische. Eine weitere Ursache könnten bestimmte Chemikalien, sogenannte endokrine Disruptoren, sein. Sie kommen etwa in Plastikverpackungen und Reinigungsmitteln vor. Über die Atemwege oder die Haut gelangen sie in unseren Körper und können das Hormonsystem stören. Weiter haben Kinder, die zu klein zur Welt gekommen sind, ein höheres Risiko, früh in die Pubertät zu kommen.