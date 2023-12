Das sind die drei besten Tipps der Norland-Nannys

3. Kleine Entscheide überlassen

Das Anziehen am Morgen endet oft rasch in Tränen und Wutanfällen oder es dauert eine Ewigkeit. Um Streit und Drama vorzubeugen, rät Alice, die Kinder bei der Kleiderwahl miteinzubeziehen. Damit sie sich dann nicht sofort erkälten, weil sie im Winter unbedingt das Sommerkleid tragen möchten, ist es sinnvoll, die Auswahl etwas einzuschränken. Am besten legt ihr am Abend einige wettergerechte Kleidungsstücke raus, aus denen das Kind dann am morgen auswählen darf. Dies werde sie stolz machen und ihnen ein Gefühl der Kontrolle geben, meint Alice.