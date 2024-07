Eine Schwangerschaft lässt Frauen schneller altern

Und tatsächlich: Neue Forschungsergebnisse kommen zum Schluss, dass eine Schwangerschaft den Alterungsprozess von Frauen beschleunigt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Columbia Universität in New York haben im Blut von jungen Müttern Veränderungen in der DNA gefunden, die auf ein erhöhtes biologisches Alter hinweisen.