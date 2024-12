Einzelkinder kommen früher in die Pubertät

Eine neue Studie der Universität Aarhus, dem Norwegian Institute of Public Health in Oslo, der Universität Helsinki und dem Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock hat nun einen überraschenden Faktor erkannt, der ebenfalls einen Einfluss darauf hat, wann Kinder in die Pubertät kommen: leibliche Geschwister. Gemäss dem internationalen Forschungsteam prägen sich die Geschlechtsmerkmale bei Einzelkindern deutlich früher aus als bei Kindern mit Geschwistern.