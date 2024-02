Cheib: Das ist eines der schönen Schweizer deutschen Wörter, die ganz viele Bedeutungen haben. «Cheibe» kann «sehr» bedeuten, etwas kann also «cheibe schön» sein. Ein «Cheib» ist umgangssprachlich aber auch einfach ein Mensch, eine traurige Gestalt. Als Verb bedeutet «cheiben» so etwas wie «wild oder schnell in Bewegung sein».