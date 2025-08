Eltern am Smartphone riskieren Entwicklungsdefizite

Schon im Gebärsaal ist das Smartphone mit dabei: Viele Eltern fotografieren ihr Baby schon in den ersten Sekunden – um die Erinnerung an diesen Moment für immer festzuhalten. Fotos und Videos von der Geburt zu machen, gehöre heutzutage einfach dazu, beobachtet auch die leitende Hebamme am Berner Frauenspital, Andrea Messer. Dagegen sei nichts einzuwenden. «Ich finde aber, man sollte die Hebammen und das medizinische Personal im Gebärsaal unbedingt fragen, ob es für sie okay ist, wenn sie auf den Bildern zu sehen sind», sagt sie in unserem Kreisssaal-Knigge für den Mann. Und: «Fotos kann man auch später noch machen. Eine zweite Chance, um den ersten Moment nach der Geburt zu geniessen, erhält man nicht.»