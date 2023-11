Eltern geben ihren Jungs immer häufiger Mädchennamen

Rory

Auch beim Namen Rory denken einige von uns sofort an ein prominentes Beispiel: Rory Gilmore aus der TV-Serie «Gilmore Girls». Also ganz klar an eine Frau. Allerdings ist Rory eigentlich tatsächlich ein Jungenname und bedeutet «der rote König». Mit der Zeit wurde der Name aber immer häufiger als Mädchenname verwendet. Nun findet offenbar wieder ein Wechsel statt.