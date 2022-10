«Was du mir sagst, vergesse ich. Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich.» Dieser viel zitierte Aphorismus des chinesischen Philosophen Konfuzius trägt viel Wahrheit in sich. Kinder lernen von Vorbildern besser als von Büchern. Und so kann man als Elternteil, der sein Bestes gibt und dennoch immer wieder am Alltag scheitert, schon mal den Mut verlieren. Zwischen Haushalt, Job, Erziehung und Familienleben gelingt es Mamas und Papas nämlich nicht immer, ihre beste Seite zu zeigen: Sie verlieren manchmal einfach die Geduld, schreien rum, reagieren gestresst.