Fasst euch an die Stirn

Im Ernst. Denn Wut entsteht im limbischen System, dem emotionalen Teil unseres Gehirns. Der rationalere Teil des Gehirns ist der präfontale Cortex, direkt hinter der Stirn. Er hilft uns, Entscheidungen zu treffen und sozial zu agieren. Hier muss unser Fokus bleiben, um das Schreien zu vermeiden. Wenn wir uns die Hand auf die Stirn halten – und wenn auch nur für eine oder zwei Sekunden – machen wir uns dies bewusst. Atmet tief durch und fragt euch, was ihr vom Kind erwartet, und was ihr dafür als nächstes machen müsst. Das hilft, angemessen auf das Verhalten eures Kindes zu reagieren.