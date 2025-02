Eltern sollten Kindern keine Fröhlichkeit vortäuschen

Um diese Folgen für ihr Kind zu vermeiden, sollten Eltern gemäss Stefanie Stahl möglichst authentisch sein. So könne man etwa klar sagen: «Ich bin traurig, weil das und das passiert ist.» Wichtig sei, die Kinder dann aber aufzufangen und beispielsweise folgenden Satz anzufügen: «Du musst dir keine Sorgen machen, das ist manchmal so im Leben.» Oder: «Das kennst du ja auch von dir, dass du manchmal traurig bist. Das geht wieder vorbei.» Solche Sätze geben dem Kind halt und signalisieren, dass der Elternteil nicht in seiner Trauer versinkt oder zusammenbricht und sich das Kind weiterhin auf die Mutter oder den Vater verlassen kann.