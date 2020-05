Wie verhalten sich Eltern in solchen Momenten am besten?

Es ist wichtig, dass sie den Kindern früh den Unterschied zwischen guten und schlechten Geheimnissen erklären. Gut sind jene, die dem Kind ein gutes Gefühl geben und Freude machen. Diese dürfen sie ruhig für sich behalten. Schlechte Geheimnisse hingegen sorgen für schlechte Gefühle wie Angst, Stress, Wut oder Trauer. Kinder sollen wissen, dass sie in solchen Fällen immer mit einer Vertrauensperson darüber sprechen können.