Was raten Sie Eltern, die sich fragen: Worüber soll ich mein Kind alles aufklären? Was hat Priorität?

Die Vermittlung von Werten ist immer wichtig. Kinder brauchen Werte, Regeln und Grenzen. Das alles schafft eine Struktur und verleiht ihnen Sicherheit. Natürlich beeinflussen gesellschaftliche Veränderungen auch die Kindheit stark. Die Erziehenden sollen sich fragen: Welche Grundwerte prägen unser eigenes Weltbild? Und welche wollen wir unseren Kindern weitergeben? Generell kann gesagt werden: Toleranz und Frieden im Miteinander gehören zu den wichtigsten Werten. Sie müssen in jedem Einzelnen entwickelt werden, um sie ausweiten zu können auf unsere Gesellschaft.