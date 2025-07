Wünsche mit Bedürfnissen verwechseln

Wer bedürfnisorientiert erziehen will, tappt oft in die Falle der permissiven Erziehung. «Ich sehe kleine Kinder, die im Winter in kurzen Hosen herumlaufen, weil sie alleine entscheiden dürfen, was sie anziehen», sagt Reutemann. Kurze Hosen zu tragen, ist jedoch kein Bedürfnis, sondern ein Wunsch. Das wahre Bedürfnis des Kindes ist in diesem Fall, gesund zu bleiben. «Wer eine Wahlmöglichkeit anbieten möchte, kann eine passende Vorauswahl treffen.»