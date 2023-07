Erste Hilfe, wenn das Jugendzimmer müffelt

In einem Jugendzimmer haben manche Eltern Zutrittsverbot. Wo ist die Toleranzgrenze, wenns beginnt, zu müffeln?

Das ist sehr unterschiedlich. Ich kenne Eltern, die ihren Kindern noch mit 16 Jahren hinterher räumen, weil sie es einfach nicht aushalten, wenn ein Zimmer der Wohnung weniger aufgeräumt ist als der Rest. Andere lassen ihre Kinder in ihren Höhlen in Ruhe. Ich finde, mein mittlerweile 13-jähriger Sohn darf selbst entscheiden, wie er die Ordnung in seinem Zimmer gestalten will. Wenn er allerdings seine Schmutzwäsche nicht in den Korb legt, wird sie auch nicht gewaschen – und irgendwann hat er dann halt keine Socken mehr. Es klappt bei uns ganz gut. Auch finde ich es wichtig, dass sich der Boden regelmässig staubsaugen lässt. Das beugt einem muffigen Geruch ebenfalls vor. Dazu ist eine gewisse Grundordnung nötig.