Dann geht es darum, das Gelernte zu festigen und neue Verhaltensmuster zu trainieren. Wie funktioniert das?

Ja, das geht nur durch Üben, Üben, Üben. Das Hirn wächst und verändert sich während des gesamten Lebens. Wie das passiert, können wir bewusst beeinflussen. Neue Bahnen im Gehirn bilden sich schrittweise durch Wiederholung aus. Die Fähigkeit, ein guter Verlierer zu sein, kann man also schrittweise trainieren. Dazu überlegt man im Voraus, wie man mit einer möglichen Niederlage umgehen möchte. Eltern können ihre Kinder darauf ansprechen und sie fragen: «Wie möchtest du reagieren, wenn du heute im Spiel verlierst?» Wenn das Kind sich die Situation und die eigene Reaktion vorher zurechtgelegt hat, kann es sie im Falle einer Niederlage besser anwenden. Am besten beginnt man mit leichten Situationen (zum Beispiel einem Gesellschaftsspiel) und wendet dann diese vorausschauende Technik auch für Situationen an, in die man emotional stärker involviert ist. So wie bei anderen Fähigkeiten gilt auch bei der Emotionsregulation: Man lernt sie am besten in kleinen Schritten.