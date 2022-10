Oft entwickeln sie auch einen starken Perfektionismus. Einerseits, weil sie zu Beginn so stark im Fokus der Eltern stehen, andererseits, weil später – wenn Geschwister zur Welt kommen – von ihnen plötzlich ein hohes Mass an Selbständigkeit erwartet wird. Das Erstgeborene sollte ein Vorbild für die Kleinen sein und wird häufig in deren Betreuung eingespannt.