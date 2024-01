Ablenkbar, launisch, hibbelig, chaotisch. Menschen mit ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) haben nicht gerade den besten Ruf. Zu Unrecht! Im Gespräch mit SI Family erklärt Anja Wittwer, Ergotherapeutin mit Behandlungsschwerpunkt ADHS in der Praxis «Im Lot» in Thun BE, dass in Erwachsenen mit ADHS oft unerkannte, echte Superkräfte stecken. Und die sind vor allem im Familienalltag Gold wert.