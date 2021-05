Michael J. Fox, 59, (Erinnert ihr euch an «Zurück in die Zukunft»? Der wär was für den nächsten Familien-Filmabend!) sagte einmal, dass es sich immer lohnt, sich für die Kinder Zeit zu nehmen. «Es ist mir nie passiert, dass ich aufgestanden wäre, um etwas zu sehen, was die Kinder mir zeigen wollten, und sich das nicht gelohnt hätte», so der Papa von vier mittlerweile erwachsenen Kindern. «Wenn es soweit ist, dass man die Kinder mit ‹gib mir fünf Minuten› vertröstet, hat man den Glanz verloren.»